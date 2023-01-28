曹世綸：半導體在地化不會無窮盡發展 產業與政治終將平衡

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（中央社記者張建中新竹28日電）地緣政治壓力日益升高，半導體產業「新全球化」趨勢成形，將朝向全球在地化發展。國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸認為，半導體在地化發展不會無窮無盡，產業與政治終究還是會回歸平衡。

曹世綸說，政治原本與產業、市場是「平行線」，如今因政治力的影響，半導體產業勢必會朝向在地化發展；至於何時會停，現在還沒有答案。

環球晶是受政治力介入產業影響的半導體廠，環球晶過去平均每4年收購1家公司，貢獻9成的營運成長動能，收購德國世創（Siltronic）一案，意外因地緣政治及國家安全疑慮遭遇挫敗。

環球晶董事長徐秀蘭說，世創案「很政治」，明顯感受到國家安全位階達到前所未見的層次。因應地緣政治壓力越來越大，環球晶展開「新全球化」布局，同步擴充6個國家既有廠區產能，並在美國德州新建1座12吋矽晶圓廠。

徐秀蘭進一步說明，環球晶未來將有18座廠橫跨歐、美及亞洲3大洲，將供應韌性最大化。環球晶要做全球在地化，要讓歐洲、美國或日本客戶都認為環球晶是在地企業，與同業達到差異化，並成為環球晶的強項。

曹世綸認為，過去半導體集中在台灣生產的時代是「回不去了」，不過在地化發展不會無窮無盡。他以手機為例，當手機所有晶片都在國外生產，結果是2倍的價格，「誰要買」。

他說，消費者可以忍受產品價格高到多高，政府的補貼政策又可以延續多久，與在地化發展都有密切關係，產業、市場與政治終究還是會回歸平衡。

企業要為股東負責、對客戶交代，經營者不能完全沒有風險意識，尤其在當前地緣政治氛圍濃厚情況下，營運要分散風險。曹世綸說，追求最佳的成本效益，也是企業執行長的職責。

曹世綸表示，當戰爭萬一發生，運輸有困難，企業要有備案；可是沒有風險的時候，企業為何要付出更高的代價，是影響半導體在地化發展的關鍵因素。

曹世綸說，半導體在地化發展趨勢成形，台灣企業應在過程中去參與，並發揮影響力，成為最受歡迎的企業，才能確保台灣半導體產業優勢。（編輯：張良知）1120128