台股跌228點失守年線 台積電挫近4%

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（中央社記者江明晏台北31日電）股匯兩樣情，儘管新台幣今天盤中強升再現29字頭，台股今天仍在台積電、聯發科拖累下，跌228.62點，收在15265.2點，失守年線關卡，但月線大漲1127點；分析師指出，台股呈現跳空大漲後拉回格局。

台股今天開低走低，終場收在最低點，下跌228.62點，收在15265.2點，跌幅1.48%，成交金額新台幣2763.21億元，失守15370點年線關卡；代表中小型股的櫃買指數上漲0.81%。

觀察權值股表現，台積電昨天強勢大漲後，今天股價轉弱，終場收522元，跌3.87%，下跌21元；聯發科下跌2.84%，收718元。

受惠電動車利多消息，鴻海今天強漲1.63%，收99.7元，裕隆也上漲6.15%，收82.9元，創下新高；而銅價上漲也帶動華新上漲4.23%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股呈現跳空大漲後拉回格局，短線上有些許「過熱」，但櫃買指數氣氛還是偏多，未來仍要持續關注升息趨勢對經濟走勢的影響，以及財報利空對股市的負面效應。（編輯：楊凱翔）1120131