外資大買台股722億元 法人：觀察年線能否站穩

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股兔年順利開出亮眼紅盤，外資大買新台幣722億元，推升台股大漲560.89點，站上萬五大關，順利突破年線15381點。投信法人表示，外資今年來已累計買超1978.2億元，外資回補行情下先觀察年線能否站穩。

護國神山台積電新春開紅盤大漲7.95%，成為史上以來第6次的單日漲幅逾7%，推動指數大漲560.89點，收在15493.82點，漲幅高達3.76%，成功站回年線之上。

投信法人表示，封關期間美國科技股走揚，又以半導體及電動車族群為主，均有利於台股兔年開盤的表現，外資今年來已累計買超1978.2億元，台股也上漲9.59%，外資回補行情仍可期。

投信法人認為，儘管美國聯準會尚未發出停止升息的訊號，但近期公布的通膨大幅度降溫，已意味著過去升息已使通膨控制獲得成效，經濟如預期中的放緩時，股市進入L型打底階段。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，台股休市期間美國科技股普遍「大漲小回」，最主要在於美國經濟成長不若先前悲觀，甚有高機率能達到軟著陸，加上去年12月物價指數CPI及PPI年增率接連下降，聯準會升息壓力降溫，推升美國半導體股近兩週普遍價量齊揚，若本週開紅盤後指數能成功站穩年線，將有利台股由空轉多。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，外資已經連續3年大舉賣超台股約兩兆元，2020年、2021年分別賣超5395億元及4540億元，2022年更是賣超1.23兆元，今年以來，外資已有回頭買台股的態勢，年後資金歸隊意願提升，在淨零碳排已經成為全球共識下，未來ESG永續經營能力越好的企業越能吸引外資，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出。（編輯：趙蔚蘭）1120130