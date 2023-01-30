台股兔年紅盤放量大漲560點收復年線 台積電衝高7.95%

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台積電飆漲7.95%以543元作收，加上金融回神、航運翻紅，台股今天農曆兔年開紅盤終場大漲560.89點，收在15493.82點，衝上今天最高點，收復年線15381點。



台股今天兔年開紅盤，春節休市12天期間，美股漲多於跌，台積電美國存託憑證（ADR）大漲7.49%，加上市場預期美國聯邦公開市場委員會（FOMC）本週利率決策會議升息幅度將放緩，大盤今天上演補漲行情。



台積電和其他電子權值股今天領銜衝鋒，加上尾盤電金續揚、航運翻紅，大盤站穩年線，並拉高以今天最高點作收。



台股加權指數終場收在15493.82點，大漲560.89點，漲幅3.76%，成交值放大到新台幣3297.2億元，呈現價量齊揚格局；電子股終場大漲5.16%，金融股勁揚1.58%，航運股翻紅小漲0.43%。（編輯：張良知）1120130