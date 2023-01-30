台股買盤回流 外資買超722.56億創史上次高紀錄

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台積電春節期間大漲逾7%，激勵台股農曆兔年紅盤日大漲560.89點，創歷年新春開紅盤最大漲點，一舉收復年線；而外資法人今天大舉回補買超台股新台幣722.56億元，創史上第2大買超金額。

法人表示，春節期間國際股市科技股表現強勢，電子權值股人氣增溫，推動長假後買盤積極回流。

春節休市期間台積電美國存託憑證（ADR）累計大漲7.49%，台股今天兔年開紅盤，大演補漲行情。台積電領軍電子權值股衝鋒，終場加權指數收在15493.82點，大漲560.89點，漲幅3.76%，成交值放大到3297.2億元；電子股今天大漲5.16%，金融股勁揚1.58%，航運股翻紅小漲0.43%。

三大法人今天同步買超達827.41億元，其中自營商買超77.88億元，投信買超26.97億元，外資及陸資買超722.56億元。

法人指出，台股今天大漲560.89點，創歷年新春開紅盤最大漲點，也創下台股史上單日第三大漲點紀錄，僅次於2021年5月18日的792.09點及1989年11月29日的590.19點。

外資法人今天大買台股722.56億元，也創歷年單日第2大買超金額，僅次於2005年12月28日創下的1252.8億元紀錄。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪分析，台股春節休市12天期間，國際股市漲回到年線區間，台股今天一舉收復年線15381點，主要反映國際股市動向；此外，台積電ADR春節期間大漲7.49%，也有助台積電在台股現貨市場的股價表現。

觀察電子股走勢，林漢偉指出，春節休市期間美國科技股無懼主要大廠財報不佳逆勢上揚，帶動台股今天電子股走強，電子股成交比重超過63%。

觀察市場買盤，林漢偉表示，外資法人今天大買台股，顯示農曆年封關前市場觀望人氣回流，配合國際股市表現及台股封關前融資水位仍偏低，新春開盤後資金回流，將有助買盤增溫。（編輯：張良知）1120130