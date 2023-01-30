外資大買晶圓雙雄 法人：台股關注Fed升息動向

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台股今天農曆兔年開紅盤，終場大漲560.89點，外資法人今天大買聯電和台積電、面板雙虎、以及金控股，買超逾萬張的個股達21檔。

法人表示，本週台股仍須關注美國聯準會（Fed）公布利率決策會議結果，以及美股超級財報週主要科技股財測。

台股今天農曆兔年開紅盤，終場大漲560.89點，收在15493.82點，成交值放大至新台幣3297.2億元，加計盤後3368.36億元，是今年以來單日最大量，也是去年11月11日以來單日次大量。

三大法人今天同步買超，合計買超827.41億元，其中自營商買超77.88億元，投信買超26.97億元，外資及陸資買超722.56億元。

台股今天價量齊揚，法人指出，台股今天大漲560.89點，創歷年新春開盤最大漲點，也是今年以來單日最大漲點；外資法人今天大買台股722.56億元，也創歷年單日第2大買超金額。

觀察外資買賣超個股動向，據台灣證券交易所統計，外資今天大買晶圓代工雙雄聯電和台積電，分別買超達8.4萬張和8.06萬張，排名第1和第2，外資今天也大買面板雙虎，分別買超群創3.72萬張與友達2.64萬張。

根據統計，外資今天買超逾萬張的個股達21檔，包括聯電、台積電、群創、台新金、華新、國泰智能電動車ETF、友達、元大台灣50 ETF、新光金、力積電、中鋼、開發金、緯創、華航、元大金、華邦電、台泥、中信電池及儲能ETF、遠東新、欣興、永豐金等。

觀察外資動向，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前外資在台指期未平倉仍布局多單，外資在過去2年大幅賣超台股後，再大幅賣超機率降低。

展望台股後市，摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪分析，台股今天上演新春開紅盤補漲行情，明天1月31日開始與國際股市連動表現，本週須關注美國聯準會（Fed）將公布利率決策會議結果，以及美股超級財報週主要科技股財測。

林漢偉指出，市場預期聯準會此次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議升息幅度將放緩，儘管部份美科技股財報不如預期，但「利空不跌」，市場情緒相對樂觀。此外林漢偉表示，下半週台股上市櫃公司將陸續公布1月營收表現。（編輯：黃國倫）1120130