NCC今年立法計畫 OTT草案聚焦消保權益

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（中央社記者蘇思云台北1日電）NCC今天表示，今年立法計畫主要包含四個法案，分別是廣電法、有廣法、衛廣法的修法，將拉齊管制差異，另外也將提出網際網路試聽服務法草案，將朝向保護OTT平台消費者權益方向來制定。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議「111年立法計畫及法規整理計畫」報告案及「112年立法計畫及法規整理計畫」討論案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，今年立法計畫主要是4個法案、9個法規命令、1個行政規則。法案部分，分別是網際網路試聽服務法草案（OTT草案）以及廣播電視法、有線廣播電視法、衛星廣播電視法（三部法簡稱廣電三法）相關修法草案。

翁柏宗表示，閱聽者收視行為改變，從傳統有線電視移到新型的平台，OTT草案會朝向維護消費者權益的目標來制定，至於整體架構如何，還要經由工作小組再做細部討論。

另外，在廣電三法部分，翁柏宗舉例，主要是日常監理累積碰到的議題，有些法規可能會討論是否拉齊標準，例如，廣電法股權轉讓要經過許可，但是衛廣法沒有相關規定等；衛廣法規定新聞節目製播有事實查證義務，但廣電法沒有相關規定。

媒體詢問數位中介服務法還會不會提出，翁柏宗表示，NCC主委陳耀祥在立法院有說要退回工作小組，今年立法計畫沒有中介法。（編輯：楊凱翔）1120201