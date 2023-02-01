1月新車掛牌3.47萬輛低於預期 2月估2.7萬輛

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）今年1月份台灣汽車總市場受到10天年假的影響，新車掛牌數3萬4788輛，年減14.4%，月減16.9%；不過和泰車及雙B表現相對突出，展望2月，車商預估總市場約2.7萬輛，年成長11%。

業者表示，1月份台灣汽車總市場受到10天年假的影響，雖各車廠加大促銷力道刺激買氣，但因整體工作天數較少，影響進口車到港作業時程，以致整體領牌數略低於預期，呈現月對月、年對年雙下滑態勢。

根據監理所資料，1月單月新車掛牌數3萬4788輛，較去年同期減少14.4%，月減16.9%。

和泰汽車旗下TOYOTA及LEXUS兩大品牌，1月領牌台數為1萬3505輛，年減5%，但市占率衝上38.8%，不但持續穩居國內市場龍頭，也締造元月單月市占率的歷史次高，僅低於2021年的39%高點。

其中，TOYOTA掛牌1萬1861輛、市占34.1%，LEXUS掛牌1644輛，年減6.7%。

和泰汽車表示，旗下冠軍車款COROLLA CROSS在1月持續熱銷3202輛，再次稱霸全車種銷售冠軍；同時超過千輛以上的車款還包括了RAV4、ALTIS、YARIS 和TOWN ACE 等4款車輛，實屬罕見。另外旗下純電動車bZ4X在1月份的領牌數來到201輛，也躍居為市場純電動車銷售量冠軍。

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1月前10大品牌大洗牌TESLA及MAZDA掉出10名外，BMW及HYUNDAI則重回前10大之列，依序為TOYOTA、BENZ、NISSAN、BMW、FORD、HONDA、MITSUBISHI、LEXUS、HYUNDAI、CMC。其中BMW月增翻倍達104.1%，BENZ月增52.6%表現最突出。

展望2月，車商表示，雖然經濟面上仍充滿不確定性，但在消費者汰舊換新的買氣依然持續，以及晶片供應問題持續獲得緩解，部分車廠可望加速交付等待已久訂單的情況之下，預估2月總市場約2.7萬輛，年成長11%。（編輯：蘇志宗）1120201