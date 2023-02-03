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沈榮津任台灣金控董事長 全力助攻產業轉型

2023/2/3 10:44（2/3 11:04 更新）
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沈榮津3日接任台灣金控董事長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北3日電）公股金融機構高層首波異動今天正式走馬上任，由沈榮津接任台灣金控董事長，呂桔誠專任台灣銀行董事長，罕見出現公股「金銀分治」；台灣金控於今天上午舉行交接儀式，過程並未對外開放。

台灣金控發布新聞稿表示，呂桔誠民國105年上任以來，走過國內外政經情勢動盪，在嚴峻挑戰下，帶領台灣金控集團脫胎換骨，深化資源整合策略，提升管理效能，除各項政策任務表現卓越，也帶動保險與證券子公司績效成長，創下亮眼獲利績效。

台灣金控指出，111年金控（包含政策因素影響數）合併稅前淨利新台幣292.85億元，為歷年最佳，呂桔誠奠定優質基礎，完成階段性任務，今天起專任台灣銀行董事長。

對於台灣金控新任董事長沈榮津，新聞稿指出，接任金控董事長的沈榮津，嫻熟、深耕經濟領域，擔任行政院副院長期間，帶領財經內閣給予產業界許多指導，政績卓著，且均與民生經濟及金融服務業發展息息相關。

台灣金控指出，未來沈榮津將運用產業經驗發揮所長，帶領台灣金控集團掌握、貼近產業發展需求，除善加發揮國營事業精神，協助產業轉型與經濟發展外，也將帶領集團從中掌握新契機，邁向新的里程碑。（編輯：林淑媛）1120203

#沈榮津
#台灣金控集團
#呂桔誠
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