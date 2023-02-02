最強歐吉桑沈榮津掌台灣金控 可望點火產業投融資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦、賴于榛台北2日電）前行政院副院長沈榮津將接掌台灣金控董事長，曾有「最強歐吉桑」之稱的沈榮津，善於溝通協調，時常親力親為排除投資障礙。如今接下公股金控董事長，將扮演串連產業與政府的平台，為台灣投資帶來點火關鍵作用。

新內閣上任，公股金融機構高層首波異動，前行政院副院長沈榮津將接任台灣金控董事長，現任台灣金控董事長呂桔誠專任台灣銀行董事長，明天上午進行交接，罕見出現公股「金銀分治」。

行庫高層認為，沈榮津並非金融專業出身，這樣的人事安排確實少見；不過，董事長是擔任發展方向的「掌舵手」，細部的金融事務很多是靠龐大團隊輔佐，沈榮津曾擔任經濟部長、次長及工業局長等，經歷很廣，而銀行業走產業授信對業務發展是有幫助的。

行庫高層表示，商業銀行吸取社會資源，有一定的社會責任，如何經由投融資挹注產業，將資源做最有效運用，從這個角度來說，沈榮津可望發揮關鍵效果。

現年71歲的沈榮津對於經濟政策的熟稔度高，與產業界關係良好，性格務實、耐操耐煩，而人脈與經濟部歷練的底子，讓他過去在執行包含冷氣設置、電力改善工程、校園設置太陽能光電設備的班班有冷氣政策上，完全展現。（編輯：張良知）1120202