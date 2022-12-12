更多編輯台推薦新聞：
穿越台灣4000年 國境之南考古揭密
文化

穿越台灣4000年 國境之南考古揭密

無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束
運動

無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

沈榮津：台積電赴美延伸半導體實力 產業不會空洞化

2022/12/12 20:26（12/12 21:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院副院長沈榮津7日表示，台積電赴美蓋廠，最後仍有超過80%產能會留在台灣，先進製程都還是留在台灣。圖為台積電在美國鳳凰城的新廠。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
行政院副院長沈榮津7日表示，台積電赴美蓋廠，最後仍有超過80%產能會留在台灣，先進製程都還是留在台灣。圖為台積電在美國鳳凰城的新廠。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）行政院副院長沈榮津今天在台北市電腦公會會員大會致辭時表示，有人說台積電到美國去會造成台灣半導體產業整個空洞化，其實應是台灣半導體產業實力的延伸，絕不是空洞化。

沈榮津指出，台積電赴美蓋廠，最後仍有超過80%產能會留在台灣，未來2奈米在新竹有4個廠，台中有4個廠，1奈米在龍潭廠，先進製程都還是留在台灣。

他說，日本方面是配合日本客戶索尼（SONY）、車廠豐田（TOYOTA）布局，若說台積電赴美設廠造成台灣半導體空洞化，外商艾司摩爾（ASML）來台不也造成愛艾司摩爾的空洞化，連美光也說台灣半導體還有20年競爭優勢，台灣產業就千萬不要妄自菲薄；配合台灣半導體產業發展，要土地政府給土地，要水給水，要人才設半導體學院，一定要讓先進製程在台灣落地，把根留在台灣。

最近3年來疫情、俄烏戰爭、通膨3件大事集中在一起發生，沈榮津感慨表示，面對這樣的情況，企業經營就像是變魔術，政府也是一樣，要看股市、物價，行政院長蘇貞昌每天關心股匯市、物價，還要因應台灣產業的瞬息萬變。

沈榮津強調，台灣防疫成功，產業鏈沒有斷鏈，政府與產業界充分合作，疫情影響很快就過去了。

另外，這幾年下來，美中貿易戰，為台灣帶來新的投資，政府推出1兆8000億元的台商投資方案，把過去產業空洞化的流失部分補回來；美中科技戰帶來新的訂單。

另外，台灣防疫得宜，讓全世界都知道台灣最安全，且供應鏈未斷，也讓全世界進一步認識台灣，當全球缺晶片時，都來台灣「討晶片」。（編輯：楊凱翔）1111212

#沈榮津
#台灣
#台積電
延伸閱讀
張忠謀示警全球化已死 楊金龍：未必如此傳在日本建第2座廠 台積電：目前無具體計畫經長：中媒炒作半導體去台化 意在負面影響台美關係
沈榮津
電動機車購置補助再推4年 每輛最多7000元沈榮津：智慧醫療結合生技與代工 讓台灣走出一片天
蘇貞昌
國際技能競賽放異采 蘇貞昌：傑出國手可到高中授課陳玉珍赴中談金酒、小三通 蘇貞昌：此時應團結對外
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
Arm高層訪台 與台北、新竹供應鏈夥伴有約