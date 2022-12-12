沈榮津：台積電赴美延伸半導體實力 產業不會空洞化

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行政院副院長沈榮津7日表示，台積電赴美蓋廠，最後仍有超過80%產能會留在台灣，先進製程都還是留在台灣。圖為台積電在美國鳳凰城的新廠。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日

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（中央社記者潘智義台北12日電）行政院副院長沈榮津今天在台北市電腦公會會員大會致辭時表示，有人說台積電到美國去會造成台灣半導體產業整個空洞化，其實應是台灣半導體產業實力的延伸，絕不是空洞化。

沈榮津指出，台積電赴美蓋廠，最後仍有超過80%產能會留在台灣，未來2奈米在新竹有4個廠，台中有4個廠，1奈米在龍潭廠，先進製程都還是留在台灣。

他說，日本方面是配合日本客戶索尼（SONY）、車廠豐田（TOYOTA）布局，若說台積電赴美設廠造成台灣半導體空洞化，外商艾司摩爾（ASML）來台不也造成愛艾司摩爾的空洞化，連美光也說台灣半導體還有20年競爭優勢，台灣產業就千萬不要妄自菲薄；配合台灣半導體產業發展，要土地政府給土地，要水給水，要人才設半導體學院，一定要讓先進製程在台灣落地，把根留在台灣。

最近3年來疫情、俄烏戰爭、通膨3件大事集中在一起發生，沈榮津感慨表示，面對這樣的情況，企業經營就像是變魔術，政府也是一樣，要看股市、物價，行政院長蘇貞昌每天關心股匯市、物價，還要因應台灣產業的瞬息萬變。

沈榮津強調，台灣防疫成功，產業鏈沒有斷鏈，政府與產業界充分合作，疫情影響很快就過去了。

另外，這幾年下來，美中貿易戰，為台灣帶來新的投資，政府推出1兆8000億元的台商投資方案，把過去產業空洞化的流失部分補回來；美中科技戰帶來新的訂單。

另外，台灣防疫得宜，讓全世界都知道台灣最安全，且供應鏈未斷，也讓全世界進一步認識台灣，當全球缺晶片時，都來台灣「討晶片」。（編輯：楊凱翔）1111212