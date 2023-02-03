台灣特斯拉降價 Model Y系列最多便宜22萬
2023/2/3 13:25（2/3 13:45 更新）
特斯拉在台灣官網宣布最新價格，其中Model Y Performance版降至新台幣237.99萬元，調降22萬元最多。（圖取自特斯拉網頁tesla.com）
（中央社記者韓婷婷台北3日電）美國電動車大廠特斯拉在各國市場宣布降價後，台灣市場也跟進調降，特斯拉今天在官網宣布最新價格，其中Model Y Performance版降至新台幣237.99萬元，調降22萬元最多。台灣特斯拉表示，只要還沒有交車都適用新價格。
根據特斯拉官網顯示，Model Y目前Long Range版售價調降至211.99萬元，調降18萬元，Performance版最新價格237.99萬元，調降22萬元。
Model 3系列包括RWD版最新價格169.49萬元，調降6萬元；Long Range版最新價格208.49萬元，調降14.91萬元；Performance版最新價格226.89萬元，調降20萬元。
台灣特斯拉表示，只要還沒有交車的車主都是用新的價格。（編輯：潘羿菁）1120203
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