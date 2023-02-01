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降價帶動需求 特斯拉上海廠2至3月將提高產量

2023/2/1 22:52
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（中央社上海1日綜合外電報導）根據路透社和知情人士看到的計畫備忘錄，特斯拉公司（Tesla）計畫提高上海廠未來2個月產量，以滿足暢銷車款大幅降價所帶動的需求。

根據備忘錄，特斯拉計畫2月和3月在上海廠每週生產平均將近2萬輛電動車。備忘錄中說明了特斯拉產量最高和獲利最豐的上海廠詳細生產計畫。

根據中國乘用車市場信息聯席會的數據，上述生產速度將使上海廠的產量提高到與去年9月大致相當。當時特斯拉上海廠的Model 3和Model Y兩款汽車產量達到8萬2088輛。

上海廠去年12月產量較11月減少了大約1/3，今年1月延長員工農曆春節休假日，以因應庫存增加，稍後在中國銷售的產品降價6%到將近14%。

執行長馬斯克（Elon Musk）在上週商討去年第4季營運報告的電話會議中表示，經過全球降價，今年1月份訂單量增加到產量的兩倍。

馬斯克說，只要沒有外來干擾，2023年交車量可能會達到200萬輛。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120201

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