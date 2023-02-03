台積電推大學FinFET專案 培育半導體晶片設計人才

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（中央社記者張建中新竹3日電）晶圓代工廠台積電今天宣布，推出大學鰭式場效電晶體（FinFET）專案，以培育未來半導體晶片設計人才，並推動全球學術創新。

台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，台積電向來著眼未來，無論是具有技術突破性的前瞻研究，或培育下一代創新者的未來人才。

張曉強說，台積電藉由提供大學FinFET專案開放16奈米及7奈米技術，為研究人員及學生們開啟全新舞台以探索各種想法，進而激發對半導體領域的好奇心與熱情。

台積電表示，這專案開放大學院校師生與學術研究人員使用FinFET技術的製程設計套件（PDK），將其晶片設計學習經驗提升至先進的16奈米FinFET技術。

台積電專案也提供大學院校晶片研究人員使用16奈米及7奈米製程的多專案晶圓服務，將具有影響力的創新研究加速導入實際應用。

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台積電指出，將與亞洲、歐洲、及北美的服務夥伴攜手合作，提供大學院校相關資源以支援教學用途及測試晶片的研究專案，包括以台積電16奈米製程為主的教學用設計套件，教育設計案例、訓練資料、以及教學影片，引領學生從傳統平面式電晶體結構進入到FinFET世代。

此外，針對具有影響力的研究專案，包括應用於邏輯、類比與射頻的研究設計，台積電提供16奈米及7奈米製程設計相關套件，支援透過多專案晶圓服務生產的測試晶片。（編輯：楊凱翔）1120203