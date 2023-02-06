更多編輯台推薦新聞：
偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

影片／林俊易泰國羽賽打出接班氣勢 想快點忘掉冠軍續拚奧運資格
運動

影片／林俊易泰國羽賽打出接班氣勢 想快點忘掉冠軍續拚奧運資格

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
星雲法師圓寂 開創佛光山、多角化經營致力推動人間佛教
首頁 / 產經

美時獲美Unicycive腎臟用藥韓國獨家授權及開發

2023/2/6 09:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）學名藥廠美時化學製藥今天宣布，與Unicycive Therapeutics, Inc.（那斯達克代碼：UNCY）簽訂腎臟用藥Renazorb韓國獨家授權及開發協議。

美時表示，Unicycive是一家臨床階段生物技術公司，為腎臟病患者開發創新療法，並將協助美時在韓國開發和商業化腎臟用藥Renazorb，此協議包含授權金、權利金以及里程金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美時總經理威茲哈洛夫（Petar Vazharov）表示，腎臟病是美時的重點領域之一，美時集團的子公司Alvogen Korea在Kalimate及紅血球生成素等生物相似藥等旗艦級產品助持下，一直佔據主導地位，為腎臟病市場貢獻超過3000萬美元的年銷售額。Renazorb的加入有望為韓國慢性腎臟病（CKD）患者提供更高的臨床價值。

Renazorb是第二代以鑭 （lanthanum） 為基礎的磷酸鹽結合劑，用於治療慢性腎臟病（CKD）。相較於現有其他產品，該藥物運用了奈米技術縮小藥錠尺寸，減少了用藥數量並改善適口性。（編輯：郭無患）1120206

#美時
#韓國
#Unicycive
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族