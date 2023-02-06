美時獲美Unicycive腎臟用藥韓國獨家授權及開發

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）學名藥廠美時化學製藥今天宣布，與Unicycive Therapeutics, Inc.（那斯達克代碼：UNCY）簽訂腎臟用藥Renazorb韓國獨家授權及開發協議。

美時表示，Unicycive是一家臨床階段生物技術公司，為腎臟病患者開發創新療法，並將協助美時在韓國開發和商業化腎臟用藥Renazorb，此協議包含授權金、權利金以及里程金。

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美時總經理威茲哈洛夫（Petar Vazharov）表示，腎臟病是美時的重點領域之一，美時集團的子公司Alvogen Korea在Kalimate及紅血球生成素等生物相似藥等旗艦級產品助持下，一直佔據主導地位，為腎臟病市場貢獻超過3000萬美元的年銷售額。Renazorb的加入有望為韓國慢性腎臟病（CKD）患者提供更高的臨床價值。

Renazorb是第二代以鑭 （lanthanum） 為基礎的磷酸鹽結合劑，用於治療慢性腎臟病（CKD）。相較於現有其他產品，該藥物運用了奈米技術縮小藥錠尺寸，減少了用藥數量並改善適口性。（編輯：郭無患）1120206