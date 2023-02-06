接軌業界FinFET技術 半導體中心引入台積電訓練套件

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（中央社記者張璦台北6日電）國研院半導體中心今天宣布，率先引進台積電16奈米虛擬製程晶片設計教育訓練套件，並引入台積電7奈米FinFET晶片製作服務，提供先進製程設計環境給國內碩博士生，可望協助台灣突破前瞻晶片設計教學及研究瓶頸，與主流技術接軌。

為持續鞏固台灣半導體產業領先的優勢，國科會轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心，與專業積體電路製造龍頭台積電合作，率先引進台積電16奈米虛擬製程晶片設計教育訓練套件，銜接既有16奈米鰭式電晶體（FinFET）晶片製作服務。

同時，國研院半導體中心引入台積電7奈米FinFET晶片製作服務，提供先進製程設計環境給國內碩博士生進行學術研究，再協助將完成的晶片布局下線（送交製造）至台積電，以驗證如人工智慧、B5G/6G等前瞻設計的可行性，以銜接產業需求。

國研院半導體中心指出，TSMC N16 ADFP全世界第一套可與業界FinFET技術接軌的前瞻虛擬製程晶片設計教育訓練套件，半導體中心與台積電合作，建立N16 ADFP訓練環境，推動台灣學界晶片設計教育，從既有0.18微米的平面式電晶體世代，跨入業界主流的16奈米鰭式電晶體世代，降低學用落差。

國研院半導體研究中心主任侯拓宏透過新聞稿表示，半導體中心是國內晶片設計人才培育的搖籃，每年協助研究與教育訓練用晶片下線超過1800顆，TSMC N16 ADFP晶片設計實作訓練與7奈米FinFET晶片製作服務的導入，能有效提升先進晶片設計人才的質量。

侯拓宏指出，2022年半導體中心協助台灣大學、清華大學、陽明交通大學等11校，分別取得TSMC N16 ADFP授權，並陸續於教學使用；希望透過中心長年來建立的產學合作機制，以及訓練服務經驗，協助更多學校引進前瞻虛擬製程晶片設計教育訓練套件，讓國內高階碩博士晶片設計人才養成，更進一步貼近產業發展需求。

台積電資深副總侯永清則表示，台積電持續投入產學合作，深耕人才培育，這次主動開發源自台積電16奈米的FinFET晶片設計教育訓練套件，並提供學界7奈米FinFET晶片製作服務，期望透過與半導體中心合作推廣，協助台灣突破前瞻晶片設計教學及研究瓶頸，進入FinFET世代，與主流技術接軌，以培育更多高階半導體人才，深化研發量能。（編輯：翟思嘉）1120206