農曆春節工作天數少 上銀1月營收續創34個月低點

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀今天下午公布1月自結合併營收新台幣14.47億元，較去年12月16.8億元減少13.88%，比去年同期24.01億元下滑39.73%，續創2020年4月以來低點，主要是1月農曆春節長假工作天數較少影響。

上銀先前對今年營運看法保守，預期不會比去年好，今年營運力拚與去年持平。

從訂單能見度來看，上銀表示，目前平均能見度約2個月，1月至2月仍不明朗，要看3月台北國際工具機展後的接單狀況。

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美系外資法人日前報告分析，中國鬆綁COVID-19疫情管制、以及勞動力短缺帶動自動化產線等因素，可帶動傳動元件需求回溫，預估上銀獲利下行循環有機會在今年第3季觸底，第4季可望反彈，目前接單能見度仍在1個月至2個月，目前整體稼動率仍偏低，並有原材料價格成本上揚等變數，至於線性滑軌產品仍面對包括亞德客-KY等廠商競爭壓力。

本土投顧法人報告分析，上銀線性滑軌和滾珠螺桿產品交期僅1個月至2個月，加上外部製造業環境仍面臨需求疲軟以及科技業庫存去化、資本支出和投資遞延等不確定因素，預估上銀上半年訂單平淡，若需求未能回溫，價格下行壓力將增加。（編輯：郭無患）1120206