台北紡織展10/17登場 聚焦3大主題

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（中央社記者賴言曦台北6日電）由經濟部國際貿易局指導、紡拓會主辦的第27屆台北紡織展（TITAS），將於10月17日至19日在台北市南港展覽館1館登場，預計將吸引全球350家業者參展，展出規模達1000個攤位。

紡拓會今天發布新聞稿表示，台灣紡織業以「創新永續」做為未來發展核心，為凸顯台灣在創新紡織品與技術研發實力，台北紡織展依現行產業發展趨勢及消費走向，將展出重點聚焦在永續環保、機能應用、智慧製造等3大主題。

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紡拓會說明，今年預計吸引來自全球350家業者參展，展出規模將超過1000個攤位，展品豐富多元，可滿足買主一站式的採購需求；並整合紡織業者、紡織機械及縫製設備業者，將台北紡織展打造成紡織產業上下整合的交流平台。

紡拓會指出，台北紡織展將推升台灣紡織業競爭力，協助業者開拓國際市場，推動台灣邁向亞洲高階紡織品製造及研發中心；為鼓勵業者報名參展，台北紡織展推出早鳥優惠，優惠截止期限至3月31日截止。（編輯：張良知）1120206