國產署標售國有地遭疑助漲房價 財部澄清與事實不符

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（中央社記者張璦台北6日電）報載國產署近年大量標售公有土地以致間接炒高地價，財政部今天澄清與事實不符，財政部長莊翠雲擔任國產署長期間，國產署已執行大面積國有土地不出售政策及法令規定。此外，陸保廠部分基地也規劃興建社會住宅。

今天有媒體報導，新任財政部長莊翠雲出身國產署長任內大量標售公有土地，致都會地價屢創新高間接助漲房價；陸保廠也遭質疑未考量社會住宅規劃，財政部發布新聞稿指出，報載與事實不符。

財政部表示，行政院98年10月8日第3165次會議，前行政院長吳敦義提示，500坪（即1650平方公尺）以上國有土地不出售；101年1月4日修正公布的國有財產法第53條，已明定無預定用途的國有非公用空屋、空地，面積1650平方公尺以上，不得辦理標售。

財政部指出，莊翠雲任職國產署長的102年至105年期間，國產署已執行大面積國有土地不出售政策及法令規定。

此外，報載陸保廠土地標售底價新台幣74億元未考量社會住宅，財政部表示，這方面也屬誤解，陸保廠共分A、B、C、D、E，有5處基地，其中A（約0.56公頃）、B（約0.9公頃）基地已由台北市政府興建社會住宅。

陸保廠C（約1.59公頃）、D（約1.2公頃）、E（約0.83公頃）基地，則經國產署110年1月27日召開會議，為解決政府推動社會住宅政策需求並兼顧國家整體財政目的，決議D、E基地由國家住宅及都市更新中心評估規劃作社會住宅使用。

C基地則由國產署依國有財產法等相關規定，以公開招標設定地上權方式活化運用，標脫後的權利金及地租收入，可挹注國軍老舊營舍改建基金。（編輯：潘羿菁）1120206