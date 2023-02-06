美就業數據強勁引發升息疑慮 亞股多收跌

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（中央社香港6日綜合外電報導）美國最新公布的就業數據超乎預期，升高市場對美國聯邦準備理事會擴大升息的預期心理，拖累亞洲股市今天多收跌。

此外，美國擊落一枚疑似中國間諜氣球引發地緣政治疑慮，這枚氣球已在美國本土上空飛行多日。

法新社報導，聯準會關於其貨幣緊縮行動的發言趨於軟化，讓市場參與者興起聯準會今年稍後的升息行動可能暫停、甚至降息的樂觀心理。

然而，這股樂觀心理受到美國最新出爐的就業數據嚴重打擊。美國3日公布1月新增就業人數超過50萬，幾乎是12月數據的2倍，也遠高於先前預測的18萬8000人。

美國政府最新數據也顯示失業率降至1969年以來最低點。

全美銀行財富管理公司（US Bank Wealth Management）資深副總裁艾瑞克森（Lisa Erickson）說：「我們憂心，在這樣的就業報告數據下，絕對會讓聯準會步向更高更久的（升息）道路。」

投資人現在預測，聯準會將升息至5%以上，才會罷手。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）說，她已準備繼續升息，同時利率也將維持高檔一段時間。

華爾街三大指數3日全數重挫，受亞馬遜、谷歌（Google）母公司Alphabet和蘋果（Apple）財報欠佳拖累，以科技股為主的那斯達克指數跌幅逾1%。

亞股今天多延續美股跌勢，其中港股恆生指數收跌2.0%，來到21222.16點。

上海綜合股價指數收跌0.8%，來到3238.70點。

日股基準日經225指數則是上漲0.7%，來到27693.65點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、台北、曼谷、馬尼拉和雅加達等股市皆收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120206