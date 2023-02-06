呼吸道用藥需求強勁 健喬1月營收4.22億創歷史次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）健喬1月營收新台幣4.22億，年成長11.4%，月減8.71%，為歷史次高。健喬表示，1月雖逢春節出貨天數少，但呼吸道藥品需求強勁，加上代理藥品大幅成長，推動營收表現。

健喬表示，全球都出現新冠病毒、流感和RSV病毒（呼吸道融合病毒感染）「三重流行」，健喬1月合併營收中，呼吸道藥品需求持續強勁。國內國外對「愛克痰」的需求較去年成長近4成；另外，集團內相關複方甘草液也較去年同期成長4倍。

健喬表示，2月愛克痰600mg在中國首批檢驗後，將開始接單生產，2023年全球在長期疫情籠罩下，導致製藥業供應鏈大亂，缺藥荒遲遲未解。健喬受惠於早年投資高自動化包裝設備，確保供貨無虞，預期將持續在全球供應鏈失序之際受惠，往後數月營收將維持強勁成長力道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

健喬在2023年1月持續維持2022年10月以來突破每月4億元的營收紀錄，延續了2022年的成長氣勢，也奠定了新一年開春的成長格局。接下來的數月包括新品上市及購買的新藥證也將陸續貢獻營收。專治氣喘的「欣必復」氣化噴霧劑、治療癲癇的「樂癇」以及的治療高血壓及心絞痛的「諾怡錠」將再為健喬增添營收成長動能。

展望2023年全年，健喬指出，將持續耕耘利基市場，後續將有新品上市，購買的新藥證也將陸續貢獻營收，今年營收顯著成長仍然值得期待。（編輯：趙蔚蘭）1120206