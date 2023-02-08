友達：努力清庫存 電視面板第2季有機會上漲

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（中央社記者潘智義台北8日電）面板廠友達董事長彭双浪今天表示，2021年獲利創新高，但2022年虧損，但面板業經過5季調整，2023年有機會回到正常水準。友達總經理柯富仁預期電視面板第2季可望上漲。

彭双浪在法人說明會指出，2022年是面臨挑戰的一年，在疫情、戰爭、原物料短缺對經濟的衝擊下，各國央行為打通膨快速升息。不但前兩年的疫情紅利提早消退，需求端更顯疲軟，連帶造成庫存水位高漲。

柯富仁表示，電視面板價格最早下跌，因已經落底，所以在清庫存之後，今年第2季價格有機會上揚，但資訊電子面板報價要上漲，恐怕要等到下半年。

彭双浪強調，面板業庫存經4、5個季度調整，目前庫存已回到健康水位，例如電視面板最早下跌，所以也較早回到正常水準，雖然目前疫情問題已解開，但戰爭、通膨紛擾未解，加上科技業裁員，今年還有高通膨、經濟低成長的壓力；盼景氣回溫時能搶得到商機，降低對面板景氣循環的衝擊。

他直言，去年下半年品牌商以降低庫存為最重要任務，產能稼動率降至歷史新低，第3季僅5成，第4季受惠急單效應回升至6成。不過，即便面板出貨面積成長，但均價仍跌。

彭双浪說明，2021年獲利逾新台幣613億元創新高，不過2022年卻虧損；去年第4季新台幣匯率貶值，使營收微增，但全年營收仍大減，去年第4季產業以去化庫存為主，友達也努力不留庫存。

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他強調，面板業庫存經4、5季度調整，庫存已回到健康水位，例如電視面板最早下跌，所以也較早回到正常水位，雖然目前疫情問題已解開，但戰爭、通膨紛擾未解，加上科技業裁員，今年還有高通膨、經濟低成長的壓力，盼景氣回溫時能搶得到商機，降低對面板景氣循環衝擊。

柯富仁評估，雖然疫情紅利消退，但期間養成依賴資訊電子（IT）產品辦公的市場需求不會減少，只因目前產品庫存太高，才會衝擊業績表現，預期下半年庫存清差不多之後，狀況可望好轉。（編輯：楊凱翔）1120208