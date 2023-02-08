財部推國有邊際土地認養 4月再添雙北宜蘭3案

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部國產署與環保團體合作，透過國有邊際土地認養機制，提升國有地專業管理效能與永續經營，至今已簽訂認養1941公頃，近期受理3件環保團體申請認養案件，位於雙北及宜蘭縣，預計4月上旬完成簽約。

國有非公用土地面積高達近22萬公頃，但多屬都會邊陲地區不可開發利用、具豐富生態資源的邊際土地，為了將國有邊際土地媒合民間環境保育團體認養，提升專業管理效能、保護棲地，國產署民國108年起建立環境保護認養機制。

這一機制是由國產署提供國有邊際土地給環保團體，辦理環境保育並協助定期巡管土地，若發現占用或環境髒亂情形，立即通報國產署各分署、辦事處，達成國有土地環境永續經營的目標。

國產署今天發布新聞稿表示，有媒體報導「新竹田寮國有林地遭濫墾，環團通報逮人」，這一田寮山區國有土地，在去年4月29日提供荒野協會認養；協會今年1月8日通知國產署中區分署新竹辦事處，認養土地範圍內疑似遭不明人士開挖整地，且範圍持續擴大。

國產署指出，新竹辦事處1月10日會同荒野協會，聯絡派出所會勘確認現況，但現場未發現行為人，新竹辦事處移請警察局偵辦刑事竊佔罪嫌，並行文新竹縣政府、新竹縣橫山鄉公所，依主管目的事業法令規定查處。

隨後獲橫山派出所通知，1月31日查獲行為人身分，新竹辦事處配合製作筆錄，後續配合檢警機關偵查刑事案件進度辦理。

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國產署表示，目前已與荒野協會等8個環保團體簽訂認養契約11案，面積高達1941公頃，媒合9家金融機構贊助7個已簽約環保團體，財政部長莊翠雲日前也親自主持成果發表會，見證國產署、環保團體及銀行3方簽署環保宣言。

此外，國產署新受理3件環保團體申請認養案件，位於台北市、新北市及宜蘭縣，均已完成審議，之後環保團體依審查委員意見，完成修正認養計畫書等相關作業程序，預計4月上旬完成簽約事宜。（編輯：黃國倫）1120208