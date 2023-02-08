限期開工釋新規 央行：疫情影響缺工缺料可放寬

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）中央銀行嚴打建商養地，去年初祭出購地貸款「限期開工」的規範，引來建商哀號資金面臨困境；中央銀行因而釋出新規定，將受疫情等大環境因素影響而發生缺工缺料等情形，列為不可歸責借款人因素。

央行盼以限期開工的方式杜絕建商養地，不過隨著房市吹起冷風，近日部分地區開發商公會理事長舉行聯合記者會，呼籲政府適度鬆綁管制，包含解除購地貸款18個月限制。

央行評估之下，於購地貸款規範增訂相關作法，7日增修訂「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」問與答，調整為為了加速借款人辦理所購土地的動工興建，除了不可歸責借款人因素者外，動工期限原則以18個月為限。

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而「不可歸責借款人因素」情形，可包含受疫情等大環境因素影響而發生缺工缺料等情形，導致影響動工時程，或是因建案特性不同，如建案規模、建築法規規範要件差異等因素，導致影響公務機關審照時程較長者。

另國發會主委龔明鑫今天邀集內政部、中央銀行、財政部、金管會、銀行公會等相關單位，就「健全房地產市場行動方案」各項措施推動情形進行討論；國發會也強調，政府穩定房地產市場的決心堅定，未來將持續視市場現況及政策推動成效，研擬相應措施及配套作法，以營造健全市場發展環境。（編輯：林興盟）1120208