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談新台幣匯率要穩定 機械公會：32元才能讓業界安心

2023/2/9 13:27（2/9 14:11 更新）
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台灣機械工業同業公會理事長魏燦文（圖）9日表示，新台幣兌美元匯率應平穩，期盼穩定控制在32元區間，才能讓業界安心。中央社記者鍾榮峰攝 112年2月9日
台灣機械工業同業公會理事長魏燦文（圖）9日表示，新台幣兌美元匯率應平穩，期盼穩定控制在32元區間，才能讓業界安心。中央社記者鍾榮峰攝 112年2月9日
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣機械工業同業公會理事長魏燦文今天表示，新台幣兌美元匯率應平穩，期盼穩定控制在32元區間，才能讓業界安心，穩定機械產業出口競爭力。

機械公會中午舉行交流會，中央社記者提問對新台幣匯率近期升值看法，魏燦文指出，去年新台幣匯率來到32元，讓機械業界進入「興奮期」，但目前匯率一度升破30元，讓業界進入「低潮期」。

魏燦文指出，新台幣強勢會讓機械業界出口負擔增加，出口競爭力下滑，他以一家小公司為例，去年新台幣匯率走貶，匯價來到32元，讓這家小公司的業外收益就增加新台幣數百萬元。他指出，廠商零成本取得匯兌收益，對業者來說非常重要。

他呼籲，新台幣匯率應該平穩，因為台灣是出口導向國家，匯率穩定攸關出口競爭力，他建議，新台幣匯率應穩定控制在32元區間，才能讓業界安心。

展望今年，魏燦文表示，廠商期盼通膨可控、美元走穩、俄烏戰爭早日結束，天災人禍不再，市場穩定發展。（編輯：楊凱翔）1120209

#魏燦文
#台灣機械工業同業公會
#俄烏戰爭
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