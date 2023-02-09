聯準會計劃繼續升息 亞股跌多漲少

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（中央社香港9日綜合外電報導）亞股今天跌多漲少，主因投資人預期美國升息周期將持續更長一段時間，官員們試圖藉此讓經濟降溫，並控制創下數十年來新高的通膨。

法新社報導，數月來物價漲勢放緩，點燃美國聯邦準備理事會（Fed）今年可能很快暫停緊縮政策甚至降息的希望，但3日公布的數據顯示，美國就業市場依然強勁，打擊這種樂觀情緒。

聯準會主要成員本週一致承認，雖然通膨之戰取得進展，但在情況進一步好轉之前，還會面臨更多的痛苦。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）7日重申上週會後聲明表示，聯準會計劃繼續升息。對此，數名高級官員昨天提供進一步見解。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，政策委員會必須「達成足夠嚴格的政策立場」，然後「維持這個立場幾年，以確保通膨率達到（聯準會設定的）2%目標」。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）補充說：「這可能是一場長期抗戰，利率比一些人目前預期的還高，維持時間也更長。」

與此同時，明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）警告說：「根據我的判斷，還沒有太多證據證明迄今為止的升息對勞動市場產生很大影響。」

東京、雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、曼谷、馬尼拉和雅加達股市都收跌。然而，香港和上海股市則分別上漲1.60%和1.18%。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120209