土耳其股市休市 金管會：金融業曝險409億不受影響

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（中央社記者謝方娪台北9日電）強震重創土耳其，當地股市休市至2月15日。金管會今天表示，金融業對土耳其曝險新台幣409.69億元，其中銀行業投資主要是金融債券、壽險業持有部位也非股票，因此未受土耳其股市休市影響。

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8強震，至今已累計超過1萬6000人罹難，強震也波及金融市場，土耳其股市將休市至15日。

金管會今天公布最新統計，截至2022年12月底，本國銀行對土耳其曝險36.69億元、壽險業對土耳其投資曝險373億元，產險業、證券商、投信投顧業及期貨商對土耳其則完全無曝險部位，合計金融業對土耳其曝險409.69億元。

金管會銀行局副局長林志吉表示，國銀對土耳其曝險36.69億元中，包括授信曝險26.49億元及投資曝險10.2億元，國銀投資部位主要來自金融債券，因此不會受到土耳其股市休市影響。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，壽險業對土耳其投資曝險373億元，占可運用資金比重僅0.12%、比率相當低；且壽險業沒有投資土耳其股票，因此土耳其股市休市對壽險業投資部位並無影響。

雖然證券商、投信投顧業及期貨商對土耳其無曝險，不過投資人仍有透過境內外基金持有土耳其曝險部位。

根據金管會統計，截至2022年12月底，國內投資人透過投信基金持有土耳其曝險為100億元，透過境外基金持有土耳其曝險為83億元，分別占整體投信基金規模的0.21%、占境外基金規模的0.24%。

金管會證期局副局長張子敏指出，因證券期貨投信投顧業對土耳其並無曝險，土耳其股市休市對前述業者均無影響。（編輯：林淑媛）1120209