春節挹注 統一超1月營收創新高、全家史上第3高

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（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄公布1月合併營收，受惠過年返鄉出遊人潮活絡，統一超1月營收創下單月新高，全家便利商店1月合併營收81.8億元，年增10.8%，寫史上第3高。

統一超商1月合併營業額新台幣266.14億元，較去年同期增加12.32%，創下單月新高；台灣7-ELEVEN門市截至1月底店數6683家。

統一超指出，台灣7-ELEVEN掌握元旦連假、年節採買、春節走春商機，聚焦觀光型商圈、國道商場門市經營，把握消費人潮回流及暢旺的國旅商機；同時整合線上線下推動主題活動提升買氣，OPEN POINT生態圈推出數位紅包、數位刮刮樂等炒熱商機。

台灣7-ELEVEN超前部署長達10天的農曆春節國旅商機，聚焦風景區、交通轉運及觀光型商場門市經營外，統一超商經營的仁德、泰安、東山、關廟4大國道服務區，以「新商場改裝」、「提高備貨量」、「延長營業時間」、「重劃戶外區域」4大作法提升高服務量能，帶動商場業績較去年同期成長超過7成。

轉投資事業方面，統一超說明，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活 （康是美）、二十一世紀（21風味館、21 TO GO）等均表現亮眼，有效挹注整體營收。

統一超進一步說，OPEN POINT生態圈，服務會員人數逼近1600萬，會員貢獻度超過6成，會員單月消費金額創歷史新高。

全家便利商店1月合併營收81.8億元，年增10.8%，單月營收創史上第3高。

全家指出，1月營運主要受惠於跨年與農曆新年的雙節慶效應，春節假期長達10天，返鄉出遊人潮活絡、中南部天氣晴暖，致1月集團合併營收年增10.8%。其中鮮食年增15%，一般商品年增超過1成，應景的年菜預購業績翻3倍，禮盒成長5成，福袋95萬個幾近完售。

截至1月31日止，全家便利商店總店舖數達4140家。全家表示，APP推陳出新OMO新服務，帶動整體會員數於1月底正式突破1600萬人，會員占整體營收比重穩定維持在5成左右。

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展望2月營運，全家表示，把握元宵、西洋情人節、228連假4天等節令商機，因應各級學校開學推出相關促銷活動，鮮食商品將瞄準年後輕盈需求，主打健康志向概念新品與保健商品，並同步推出草莓、櫻花等春季氛圍系列新品，可望助攻業績表現。

統一超指出，消費信心持續回溫，掌握開工、開學、補班、元宵、情人節、228連假節令商機，台灣7-ELEVEN持續發揮通路影響力，支持在地農業開賣有機草莓、本土藍莓；OPEN POINT生態圈與Google Pay完成會員支付系統整合，同時提升門市服務量能，有望挹注營收表現。（編輯：張均懋）1120210