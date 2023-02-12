遭質疑拖欠薪資 資安院：已進入行政程序儘速核發

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（中央社記者蘇思云台北12日電）資安院2月10日揭牌，今天有地方民代質疑資安院拖欠薪水。資安院晚間回應表示，資安院人員由院長核敘薪資，1月19日已正式核發敘薪單，目前薪資經費已進行行政程序，會儘速依規定核發。

國民黨台北市議員徐巧芯今天在臉書指出，收到陳情指資安院強迫人員1月16日報到，1月18日才能知道薪資，至今還未領到薪水，抱怨已成為外包部，人員沒有榮譽感；徐巧芯也質疑，數位部長唐鳳不務正業，常幫私人企業背書或宣傳，導致數位部在資安議題上才會如此吃力。

國家資通安全研究院（資安院）晚間以4點回應說，首先是資安院現職人員分別在今年1月16日與1月31日到職，並依據董事會通過的薪資規劃，由資安院長核敘薪資，1月19日已正式核發敘薪單。目前相關薪資經費已經進行行政程序，會儘速依規定撥給人員。

資安院指出，依行政法人法及資安院設置條例相關規定與董事會決議，已完成112年業務計畫及預算規劃，預計下週陳報數位部核定後，就可進行後續申請經費核發行政作業，亦會加速撥發人員薪水。

資安院強調，非常重視人員薪資撥發及相關權益，資安院院長何全德已在2月1日，以電子郵件向全體人員詳細說明薪資撥發作業進程。

資安院表示，國家資通安全研究院設置條例今年1月1日正式施行，1月4日與1月17日召開第1、2次董監事聯席會議，7項營運重要法規與人員薪資規劃，都經董事會通過作為執行依據。

此外，數位部表示，唐鳳從過去擔任政委到目前擔任部長，採訪紀錄都以CC授權（創意共享）公開釋出，地方民代所質疑的影片，是2020年唐鳳擔任政委時製作，2020年已公開在行政院公共數位創新空間（PDIS）的YouTube頻道，當時就是以CC授權公開釋出，任何影音平台都可使用，沒有幫特定私人通路背書的問題。

數位部指出，唐鳳擔任政委時，主責社會創新與開放政府業務，製作受訪的影音屬於本職業務，沒有所謂不務正業的問題。（編輯：林克倫）1120212