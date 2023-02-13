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東研信超擬3月下旬上櫃 林口新廠5月投產

2023/2/13 17:23
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（中央社記者張建中台北13日電）電子檢測廠東研信超預計3月下旬掛牌上櫃，台灣經營事業處資深副總經理邱致清表示，因應地緣政治發展，未來將以台灣為擴產重點，林口新廠估計5月開始投產。

東研信超董事長吳仲超今天與媒體交流時說，東研信超成立於1987年，為台灣首家民營電子產品檢測廠，實收資本額為新台幣2.299億元。

邱致清表示，東研信超以強制性檢測服務為主，所占比重達9成，檢測項目與服務包括安全規範、電磁兼容、網通、移動通訊及無線射頻。

周邊設備業者雷蛇為東研信超近兩年最大客戶，邱致清指出，聯想、惠普（HP）、戴爾（Dell）、思科（Cisco）、研華等電腦、工業電腦及網通廠也是東研信超客戶。

東研信超去年總營收8.88億元，年增7.65%，續創新高，累計前3季稅後淨利1.16億元，每股純益5.06元，邱致清預期，去年每股純益可望優於2021年的5.62元水準。

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展望未來，邱致清說，今年筆記型電腦客戶推出的新機種數量可望維持與去年相當，訂單能見度約2.5至3個月。筆記型電腦、網通及工控市場仍將是今年營運成長主要動能。

邱致清表示，考量美中貿易戰、地緣政治因素，東研信超未來將以台灣為擴產重點，林口新廠預計5月投產，將以工控特規檢測為主；東研信超同時計畫在大台北地區建新廠擴產，預計2024年底完工。（編輯：蘇志宗）1120213

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