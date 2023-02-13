富邦投信：零碳排、少子化恐墊高成本 推升長期通膨

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）富邦投信投資策略師徐翊達今天表示，去年中國人口出現自1961年大饑荒來首度負成長，少子化將導致人力成本增加，全球淨零碳排，碳費徵收也將使企業成本增加，都將進一步拉抬物價，終將推升長期通膨。

富邦投信今天舉行富邦美國通膨連結公債指數基金（本基金配息來源可能為本金）產品發表會，將自2月20日起募集。

富邦投信代理總經理林欣怡表示，富邦美國通膨連結公債指數基金是台灣境內第一檔通膨連結公債（TIPS）基金，追蹤彭博美國通膨連結債指數，成分標的為美國發行的TIPS。

徐翊達指出，根據近期中國國家統計局公布的2022年官方人口顯示，中國2022年人口共14.117億人，較上一個年末少85萬人，此為1961年中國大饑荒後，首次出現負成長；許多分析認為，人口負增長將對經濟發展不利，顯而易見的就是勞動力人口的減少，拖累生產及供給端，而少子化結果將造成人力成本增加，進而拉抬物價上漲。

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徐翊達表示，氣候變遷影響深遠，全球淨零碳排刻不容緩，徵收碳費已成為各國共識，碳費徵收將使企業成本增加，並轉嫁給終端消費者，終將推升長期通膨；他預期，下半年隨著景氣復甦、中國解封後消費回到常軌所帶動的成長動能，將讓原物料及油價出現轉折點，欲小不易，通膨將長期相伴。

另外，徐翊達指出，2月聯準會表明，通膨確實有所緩和、但仍處於高處，除會議聲明提及的俄烏戰爭影響全球經濟外，長期而言不論淨零碳排、極端氣候及少子化等因素，終將推升長期物價上漲；他認為，在通膨不確定性猶存的此時，通膨連結債仍具吸引力。（編輯：趙蔚蘭）1120213