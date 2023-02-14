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遭指拖欠員工薪水 資安院：3月初撥付

2023/2/14 12:19
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）國家資通安全研究院2月10日揭牌，卻遭地方民代質疑拖欠薪水，資安院今天表示，預計3月初撥付1月中下旬到任員工薪資，對於員工進用與福利絕對依法辦理。

國民黨台北市議員徐巧芯日前於臉書指出，收到陳情指資安院強迫人員1月16日報到，1月18日才能知道薪資，至今還未領到薪水，抱怨已成為外包部。

資安院今天發布新聞稿指出，有關地方民代關切人事相關制度及福利事項，資安院已函送計畫書等相關文件，數位發展部正進行後續經費核發到資安院的行政作業，預計3月初撥發1月16日與1月31日兩批到任員工薪水；相關行政作業皆依照規定程序與1月4日、1月17日召開的兩次董監事聯席會議通過的決議辦理。

資安院強調，非常重視員工薪資撥發、勞動權益及福利事項，1月19日已經正式核發敍薪單，資安院院長何全德並於2月1日以電子郵件向全體員工詳細說明薪資撥發作業進程。

資安院表示，員工進用與福利絕對依法辦理，並且符合相關人事勞動法令，會持續向員工溝通說明，也將加速行政作業，以確保員工完整權益。（編輯：林淑媛）1120214

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