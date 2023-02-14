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陳寶圭接Alibaba.com台灣總經理 助中小企業拚外銷

2023/2/14 14:59（2/14 15:11 更新）
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阿里巴巴集團旗下綜合性外貿線上批發交易平台Alibaba.com於14日舉辦外銷年會活動，新任台灣總經理陳寶圭（右2）與合作夥伴共同說明中小企業如何開拓外貿商機。中央社記者吳家豪攝 112年2月14日
阿里巴巴集團旗下綜合性外貿線上批發交易平台Alibaba.com於14日舉辦外銷年會活動，新任台灣總經理陳寶圭（右2）與合作夥伴共同說明中小企業如何開拓外貿商機。中央社記者吳家豪攝 112年2月14日
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（中央社記者吳家豪台北14日電）阿里巴巴集團旗下綜合性外貿線上批發交易平台Alibaba.com今天宣布陳寶圭升任台灣總經理，並推出2023品牌加速補助計畫，提供100家台灣中小企業免費獲得專業外銷顧問的一對一諮詢、品牌課程及外銷廣告補助。

陳寶圭於2009年加入阿里巴巴集團，先前擔任Alibaba.com資深協理，曾帶領團隊協助數千家中小企業建立跨境電商營運機制。

他今天出席媒體見面會表示，台灣中小企業一直以來在產品研發、生產層面做得非常好，創造出台灣外貿榮景。不過，台灣中小企業現在必須正視全球數位外貿轉型趨勢的嚴峻挑戰。

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陳寶圭說，美國通貨膨脹目前仍處於較高水準，在高通膨下，74%美國消費者開始選擇消費降級，或減少、延後購買，或者選擇更具性價比的通路和品牌。Alibaba.com將在台灣推出一系列的服務計畫，協助台灣中小企業提前掌握未來機會。

陳寶圭表示，Alibaba.com團隊也將攜手客戶與合作夥伴，共同培育更多的台灣電商人才，成為台灣各產業數位轉型的加速器。（編輯：楊凱翔）1120214

#陳寶圭
#台灣
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