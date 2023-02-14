友達徵才千人 應屆畢業生最高可獲獎金30萬元

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（中央社記者潘智義台北14日電）面板廠友達今天宣布，啟動2023年度徵才千人計畫，聚焦「3大創新人才」，提供全球及集團輪調機會，應屆畢業生最高可獲獎金新台幣30萬元。

友達光電發布新聞稿指出，近年推動「雙軸轉型」策略，持續精進顯示技術，提升附加價值，更攜手旗下子公司深化垂直市場應用，滿足客戶多元需求。

友達2023年將聚焦「3大創新人才」，包含專注前瞻顯示技術的研發創新人才、推動數位轉型數據創新人才，以及挖掘客戶需求、整合軟韌體、提供完整解決方案的跨域創新人才。

友達說明，除了專注前瞻顯示技術研發，也與旗下子公司達擎、友達數位、友達宇沛及友達頤康等，進軍智慧顯示解決方案、智慧製造、綠色製造轉型服務及醫療照護等領域，以互補、合作、共創的方式，深化全球事業布局，強化友達在多元智慧場域的競爭力。

此外，友達也看準高雄的產業優勢，進駐亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，作為場域應用的孵化地，並藉此帶動集團深化垂直市場的成長量能。

友達強調，集團提供輪調及全球外派機會，鼓勵內部人才流動，除職務晉升外，針對在原職位已累積專業經驗的員工，給予計畫性輪調或開放申請職務競任，不僅有機會至友達美國、歐洲、東南亞等全球據點任職，也能選擇集團內其他工作機會實現自我。

友達重視人才的長期培育，支持同仁持續進修與學習。自新人加入友達開始，即可透過多元的培訓課程，及專屬的Mentor制度，快速熟悉工作環境，培養多元知識。

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友達光電永續長古秀華表示，自2010年起推出「員工持股信託計畫」，參與率超過8成。員工每月撥出部分薪資，公司也提撥對應獎勵金購買公司股票，與員工共享公司長期營運成果。

此外，為了維持組織運作的靈活性及提供員工更多工作彈性，友達持續進行「混合辦公模式」，讓員工能依照實際工作需求申請「遠距辦公」或「彈性工時」，進行自主安排與規劃，也能兼顧工作生活平衡。（編輯：張良知）1120214