富邦人壽打國際盃 擬再投資亞洲保險相關事業

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（中央社記者謝方娪台北14日電）富邦金13日代子公司富邦人壽重訊公告擬投資海外地區保險相關事業，金管會保險局證實富邦人壽有事先溝通相關規劃，富邦人壽則表示，擬投資的是亞洲地區保險相關事業。

富邦人壽積極打國際盃，富邦金13日代子公司富邦人壽發布重大訊息，富邦人壽擬投資海外地區保險相關事業，但此案尚須經主管機關核可後始得投資，將待交易確定後再補充公告，但消息一出，引起金融圈關注。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會表示，截至目前為止，金管會尚未收到富邦人壽正式申請案，若有收到，等後續審查結果出爐後再對外說明。

富邦人壽則表示，擬投資的海外保險事業位於亞洲地區。

根據保險局資料，截至目前為止，富邦人壽依保險法令或兩岸、港澳等相關辦法投資7個海外保險相關事業，包括越南、韓國、中國和香港等地。

富邦人壽7家海外保險相關事業包括越南富邦人壽保險責任有限公司，富邦人壽持股比例達100%；韓國富邦現代生命保險株式會社，富邦人壽持股比例達77.4%。

其次是韓國現代信用卡公司、香港中信資本控股，但這兩家富邦人壽皆沒有在財報揭露持股比例。

其餘3家包括中國富邦財險，富邦人壽持股比例達4成；香港富邦人壽，其中富邦人壽持股比例達100%；中國中華聯合保險，富邦人壽沒有揭露在這家的持股比例。（編輯：林淑媛）1120214