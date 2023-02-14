外送員無責任險可買？產險公會：上架6個月無人投保

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（中央社記者謝方娪台北14日電）外送平台遭外界批評遲遲未替外送員投保第三人責任險，傳出有平台業者聲稱原因是沒有保險可買。產險公會駁斥，國泰產險原獲准銷售外送員碎片式第三人責任險，但因6個月內無人投保，才依規下架停售。

外送平台未幫外送員投保第三人責任險，引起外界關注，不過有媒體報導，有平台業者指控，並非平台業者不保，而是沒有保險可買。

產險公會今天晚間發布聲明澄清，針對外送員碎片式第三人責任險商品，國泰產險於2020年5月間報送並經保險局核准對外銷售，但因6個月內皆無人投保，才依規定下架停售。

經產險公會進一步了解，國泰產險原擬重新再研議碎片式第三人責任險商品，不過保險商品計價基礎有賴平台業者配合提供資料，以明確投保標的、計收保費並進行風險控管，相關外送資料提供確實有必要性。

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產險公會強調，未料在商品研發過程中，平台業者配合意願不高、為外送員投保責任險意願也不高，雙方針對外送資料頻率、內容未有共識；保險商品開發須投入大量時間及人力、物力等成本，經國泰產險內部評估結果，決定停止外送員碎片式第三人責任險商品開發。

根據產險公會調查，2019年10月起，富邦產險、泰安產險、新光產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險等產險公司已陸續自行開發「汽車保險營業機車附加條款」，可供外送員投保或平台業者代理投保。（編輯：趙蔚蘭）1120214