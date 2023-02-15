外資賣超81.67億元 砍金融與台積電、旺宏

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（中央社記者張建中台北15日電）台股今天重挫221.59點，外資賣超新台幣81.67億元，賣超前10名以金融與半導體股居多，其中半導體股是台積電及旺宏。

台股今天在台積電股價大跌20元影響下，盤中指數一度跌破15400點關卡，終場下跌221.59點，15400點關卡失而復得，收在15432.89點，成交值2216.67億元。

三大法人同步賣超，共計賣超107.65億元，其中，外資及陸資賣超81.67億元，自營商賣超16.69億元，連續第5個交易日賣超，投信賣超9.29億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融與半導體股居多，包括中信金、玉山金、台積電及旺宏。

受股神巴菲特去年第4季大舉減持台積電美國存託憑證（ADR）消息衝擊，台積電股價表現疲弱，收在525元，下挫20元，成交量逾6萬張，較14日激增超過1.8倍。外資賣超7965張，居賣超第8名。

記憶體廠旺宏去年第4季稅後淨利6.05億元，季減76%，每股純益0.33元，全年每股純益4.85元。總經理盧志遠表示，記憶體市況不佳，景氣接近底部，但底部時間可能蠻長。外資今天賣超7190張，旺宏收盤下跌1.05元，收在35.3元。

外資賣超元大台灣50反1最多，逾9萬張；賣超國泰永續高股息3萬2398張居次，賣超長榮航1萬5691張居第3，其餘賣超前10名還有國泰台灣加權反1、大成鋼及華孚。

外資買超前10名以電子股居多，有群創、欣興、鴻海、日月光投控、京元電及友達。外資其餘買超前10名還有國泰智能電動車、華新、中興電及華航。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股這波是由資金行情所推動，美元指數與美債殖利率動向是後續重要觀察指標，若美元走強，可能干擾台股走勢。（編輯：張均懋）1120215