審查總結會議落幕 台電將依結論修訂核三廠除役計畫

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（中央社記者曾智怡台北15日電）台電在2021年7月提出核三廠除役許可申請，原能會昨天召開核三廠除役計畫綜合審查聯席總結會議，原能會今天表示，審查意見均已獲得釐清，後續台電須依總結會議結論修訂核三廠除役計畫。

原能會昨天以實體及視訊同步召開「核三廠除役計畫綜合審查聯席總結會議」，由審查團隊就核三廠除役計畫審查結果進行討論。

原能會今天透過新聞稿說明，本次會議由台電公司先針對核三廠進入除役期間的作業規劃進行簡報說明，包含程序書轉換、人員訓練、公眾溝通、國際交流與經驗回饋等，再由原能會說明各章審查意見結案情形、重要管制事項、審查結論，以及地方說明會等活動辦理與意見參採情形。

最後，由審查委員就審查結果進行綜合討論。原能會表示，審查團隊對核三廠除役計畫所提各項審查意見，均已獲得釐清，後續台電公司須依總結會議結論修訂核三廠除役計畫。

原能會將審查相關資訊，也將依資訊公開原則，公布於對外網頁「核能電廠除役」專區，供各界參閱。

核三廠1、2號機運轉執照，將分別於民國113年7月27日及114年5月17日屆期，台電依「核子反應器設施管制法」規定提出除役許可申請。（編輯：林興盟）1120215