股神光環消失台積電回歸基本面 法人：今年先蹲後跳

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（中央社記者張建中新竹15日電）股神巴菲特旗下波克夏海瑟威去年第4季大砍台積電ADR持股86%，震撼市場，法人認為，隨著股神加持光環消失，台積電股價表現將回歸基本面；預期台積電今年營運將呈先蹲後跳態勢，上半年營收滑落，下半年開始回升。

眾所矚目的13F持倉最新報告出爐，波克夏去年第4季大舉減持台積電美國存託憑證（ADR）達86%，持股降至近830萬單位，出乎市場意料；衝擊台積電今天股價大跌20元，收在525元，單日市值縮水新台幣5186億元，降至13.61兆元，連帶影響台股大跌221.59點。

隨著波克夏大舉減持台積電ADR，法人認為，股神加持的光環消失後，台積電股價表現將回歸基本面。半導體產業分析師陸行之也在臉書發文表示，投資人應關注台積電全球設計客戶、下游系統客戶的需求及庫存變化等情況。

不畏農曆春節假期以致工作天數減少影響，台積電1月營收回升至2000.51億元，月增3.9%，年增16.2%，創同期新高。根據台積電第1季營收目標，法人推估台積電2月及3月營收恐將較1月滑落。

台積電預期，第1季因終端市場需求持續疲軟，以及客戶進一步庫存調整影響，季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元計，將季減14.2%。

回顧台積電對今年營運展望，預期上半年美元營收將較去年同期下滑中至高個位數百分比（約4%至9%），全年美元營收可望微幅成長。

台積電今年上半年美元營收將約325億至343億美元，以中間值334億美元計，第2季營收可能降至163億美元，較第1季再下滑約4.7%。

台積電下半年營收可望回升至424.8億美元以上水準，較上半年躍升27%，全年營運將呈現先蹲後跳態勢。因產業景氣混沌不明，變數仍多，台積電下半年營運能否如預期大幅回升，倍受法人關注，5奈米和7奈米需求何時回升是重要觀察指標，3奈米量產進度也相當關鍵。

法人多數預期，台積電今年獲利可能低於去年的每股純益39.2元水準。不過，在連續兩年每股配發11元現金股利後，當前美國公債殖利率攀高，台積電今年能否調高股利，將是投資人關心的重點。（編輯：張均懋）1120215