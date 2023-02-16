台股跌破10日線陷陰霾？法人：巴菲特賣股短線利空

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（中央社記者潘智義台北16日電）雖然市場擔心美聯準會（FED）再升息，使美股漲幅有限，但法人認為，聯準會動向應已利空鈍化，台股先前因股神巴菲特賣台積電美國存託憑證消息而下跌，影響也只是短線。

道瓊工業指數15日上揚38.78點或0.11%，收34128.05點；標準普爾指數揚升11.47點或0.28%，收4147.60點；那斯達克指數上漲110.44點或0.92%，收12070.59點；費城半導體指數上揚11.44點或0.37%，收3133.07點。

台股15日收在15432.89點，大跌221.59點，跌幅1.42%，成交值新台幣2216.67億元，加計盤後交易約2269.29億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，股神華倫．巴菲特（Warren Buffett）大量出脫台積電美國存託憑證（ADR）消息，造成15日台積電大跌，台股下挫，但當初巴菲特大買台積電ADR消息曝光時，台積電帶動台股大漲，也是一、兩天的短線行情，此次出脫持股應也是短線影響，台股仍將回歸基本面。

蔡明翰指出，今年以來半導體產業「先蹲後跳」，只是需要時間發酵，巴菲特出脫台積電ADR即便可能使台股短線整理，但長線影響有限。

另外，他認為，美國聯準會（Fed）鷹派、鴿派說法持續交替釋出，即便利空消息也恐已鈍化，若消息面因素造成股市短線拉回，也不易轉為長空。

產業訊息方面，台灣半導體去年產值4.837兆元，年成長18.5%；但工研院產科國際所預估，今年半導體產業產值恐將衰退5.6%，至4.56兆元；其中，IC設計業產值恐衰退12.3%，將是表現最差的次產業。

鴻海董事長劉揚偉15日率高階團隊拜會高雄市長陳其邁。劉揚偉表示，鴻海大力推動電動車產業在高雄發展，也規劃在橋頭科學園區建立電池產業生態鏈，完備高雄電動車產業鏈。（編輯：郭無患）1120216