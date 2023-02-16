台股盤中漲逾百點 8大類股齊揚

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（中央社記者潘智義台北16日電）美股15日齊漲，台積電從巴菲特大賣ADR致重挫的態勢下止跌回升，台股今天盤中上漲逾百點，最高來到15567.02點。

11時6分左右，台股加權指數來到15561.49點，上漲128.6點，成交值新台幣1358.25億元，8大類股齊揚。

股神巴菲特（Warren Buffett）大量出脫台積電美國存託憑證，造成台積電昨日重挫。台積電今天止住跌勢，盤中來到531元，上漲6元；蘋果光學鏡頭供應商大立光最高來到2255元，上漲15元，之後翻黑，下挫30元，來到2210元。

鴻海董事長劉揚偉15日率高階團隊拜會高雄市長陳其邁，規劃在橋科園區建立電池產業生態鏈，完備高雄電動車產業鏈。鴻海今天盤中在平盤102.5元至103.5元間遊走。

受惠國際航空燃油跌到一年多來新低，華航盤中大漲7.69%，來到21元；長榮航走高4.91%，至29.9元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，雖然美國聯準會再升息疑慮未除，但現階段市場多以升息見頂反映，至於巴菲特賣台積電ADR影響屬於短線，所以台股短線呈高檔區間震盪格局，逢低可留意中長線偏多股票，如半導體、車用電子、電動車相關族群。（編輯：楊蘭軒）1120216