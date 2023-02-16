OPPO首款摺疊機登台 搭載聯發科處理器

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OPPO在台發表首款直式摺疊手機Find N2 Flip，搭載聯發科處理器，同時也是繼韓國大廠三星之後，第2家加入台灣摺疊機市場的品牌。中央社記者江明晏攝 112年2月16日

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（中央社記者江明晏台北16日電）OPPO今天在台發表首款直式摺疊手機Find N2 Flip，搭載聯發科處理器，同時也是繼韓國大廠三星之後，第2家加入台灣摺疊機市場的品牌，OPPO也看好台灣市場將恢復成長。

OPPO今天正式在台發表首款直式摺疊手機Find N2 Flip，也是繼韓國大廠三星之後，第2家加入摺疊機市場的品牌，Find N2 Flip搭載採用4奈米先進製程的聯發科天璣9000+處理器，重量191公克，可放入西裝胸前口袋，主打40萬次摺疊壽命，售價新台幣3萬1990元，將於2月25日正式開賣。

OPPO台灣總經理劉金今天受訪時表示，2022年OPPO在台灣500美元以上的中高階市場銷量成長15%，高端旗艦產品是市場持續往前的推力，這次推出摺疊旗艦Find N2 Flip解決用戶在續航、摺痕的痛點，盼持續在旗艦市場攻城掠地。

OPPO去年在台銷售量排名第3，劉金說明，台灣是Find N2 Flip摺疊手機全球首波上市的市場之一，對台灣市場期待高，而今年台灣市場也可望擺脫疫情恢復成長，OPPO加碼投資台灣市場，行銷預算會較過去旗艦機翻倍。（編輯：趙蔚蘭）1120216