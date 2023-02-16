更多編輯台推薦新聞：
刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
聯發科
新聞專題
聯發科1/232
首頁 / 產經

OPPO首款摺疊機登台 搭載聯發科處理器

2023/2/16 18:51（2/16 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
OPPO在台發表首款直式摺疊手機Find N2 Flip，搭載聯發科處理器，同時也是繼韓國大廠三星之後，第2家加入台灣摺疊機市場的品牌。中央社記者江明晏攝 112年2月16日
OPPO在台發表首款直式摺疊手機Find N2 Flip，搭載聯發科處理器，同時也是繼韓國大廠三星之後，第2家加入台灣摺疊機市場的品牌。中央社記者江明晏攝 112年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北16日電）OPPO今天在台發表首款直式摺疊手機Find N2 Flip，搭載聯發科處理器，同時也是繼韓國大廠三星之後，第2家加入台灣摺疊機市場的品牌，OPPO也看好台灣市場將恢復成長。

OPPO今天正式在台發表首款直式摺疊手機Find N2 Flip，也是繼韓國大廠三星之後，第2家加入摺疊機市場的品牌，Find N2 Flip搭載採用4奈米先進製程的聯發科天璣9000+處理器，重量191公克，可放入西裝胸前口袋，主打40萬次摺疊壽命，售價新台幣3萬1990元，將於2月25日正式開賣。

OPPO台灣總經理劉金今天受訪時表示，2022年OPPO在台灣500美元以上的中高階市場銷量成長15%，高端旗艦產品是市場持續往前的推力，這次推出摺疊旗艦Find N2 Flip解決用戶在續航、摺痕的痛點，盼持續在旗艦市場攻城掠地。

OPPO去年在台銷售量排名第3，劉金說明，台灣是Find N2 Flip摺疊手機全球首波上市的市場之一，對台灣市場期待高，而今年台灣市場也可望擺脫疫情恢復成長，OPPO加碼投資台灣市場，行銷預算會較過去旗艦機翻倍。（編輯：趙蔚蘭）1120216

#OPPO
#台灣
#劉金
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聯發科1月營收創32個月低 年減逾4成