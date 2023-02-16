聯貸案踩雷與放款減少 國銀日本據點去年虧10億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會揭露國銀海外分支機構獲利概況，2022年國銀日本據點稅前虧損新台幣10億元，為國銀亞洲據點唯一呈現虧損的地區，且為2018年國銀向金管會申報資料以來首見日本據點虧損。

金管會揭露本國銀行海外分支機構獲利最新概況，2022年全年國銀海外據點稅前獲利合計達691.1億元，創2018年國銀向金管會申報資料以來次高。

觀察國銀海外據點獲利金雞母仍是香港據點，全年稅前獲利達337億元，年增108.3億元或47%；其次是美國據點，全年稅前獲利113.6億元，年增28.2億元或33%；第三是新加坡據點，全年稅前獲利55.8億元，年增19.1億元或52%。

金管會銀行局副局長林志吉指出，國銀香港、美國及新加坡據點獲利同步上揚，主要均是放款餘額增加及升息因素，推升利息淨收益，以及2021年上述據點備抵呆帳費用提列較高、拉低獲利基期，2022年整體呆帳費用相對減少，因此獲利相對呈現成長。

另一方面，國銀中國據點2022年全年稅前獲利降至55億元，年減15.4億元或22%，日本據點2022年全年稅前虧損10億元，由盈轉虧，且為2018年國銀向金管會申報資料以來首見日本據點虧損。

林志吉分析，國銀日本據點去年虧損有2大原因，第一是部分聯貸案件貸款方財務體質轉弱，以致銀行增提呆帳費用，第二是放款餘額呈現減少，銀行利息淨收益相對縮水。

至於國銀中國據點獲利衰退，同樣有2原因，林志吉說明，第一是人民幣兌美元全年貶值8.97%，國銀中國據點不管資本額或授信均以人民幣計價，因此出現兌換損失；其次是資產評價損失增加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另國銀泰國據點2022年全年稅前獲利達18.9億元，年增20.1億元、由虧轉盈，林志吉指出，主因2021年有一家銀行收購泰國子行，該家泰國子行當年度虧損，以致提列較高呆帳費用，2022年消除此因素，國銀泰國據點獲利呈現躍進。

根據銀行局資料，國銀美國據點2022年放款餘額增加1659億元，香港據點增加942億元，新加坡據點增加513億元，泰國據點增加459億元，英國據點增加400億元，日本據點放款餘額減少75億元，中國據點減少166億元。（編輯：張均懋）1120216