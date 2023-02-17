是方去年每股賺11.85元 股價飆漲停

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（中央社記者江明晏台北17日電）中華電信旗下金雞是方電訊受惠IDC機房及雲端服務強勁成長動能，去年營收、獲利創高，每股盈餘（EPS）11.85元，擬配發合計10元的股利，激勵是方今天股價飆上漲停板320元。

是方電訊公布去年財報，受惠IDC機房及雲端服務強勁成長動能，去年營收新台幣30.8億元，較前年成長達10%，每股盈餘（EPS）11.85元，較前年9.75元成長率更高達21.54%，毛利率47.68%，均創歷史新高。

是方董事長吳彥宏表示，今年將加速LY2新IDC智能機房建設進度，提升TPIX台北網際網路交換中心排名進入全球百大交換中心之列，同時持續進行「東協大聯盟合作計劃」，共同建構東亞IDC策略聯盟，推升是方邁向東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的目標。

是方16日召開的董事會宣布通過111年盈餘分配，為每股配發現金股利9元及股票股利1元，合計10元，配股配息率達84%。是方今天股價早盤攻上漲停板320元亮燈鎖住，股價創2021年4月以來新高。

吳彥宏指出，是方近年來積極響應政府南向政策，成功啟動「東協大聯盟合作計劃」，與東協各國的網路串接開通，並與各國當地電信龍頭共同建構東亞IDC策略聯盟；尤其112年底LY2新建機房即將完工啟用，預計將帶來更為強大的營運力道。

此外，配合「東協大聯盟合作計劃」，是方在112年將連外600G國際海纜骨幹頻寬繼續提升，成為匯聚東北亞及東南亞的網路樞紐。

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吳彥宏進一步表示，從國際海纜與電信業者在亞洲布局的趨勢觀察，台灣地處西太平洋第一島鏈關鍵位置，東接北美西雅圖、洛杉磯；北連東北亞的日本東京、韓國首爾；西達香港；南及新加坡；在國際時局的推波下，台灣早已躍居東亞電信樞紐地位。

他說，在AI人工智慧、雲端應用服務不斷推陳出新以及5G的網路新時代，數位匯流節點已成為極重要的關隘要塞，是方積極啟動IDC、網路容量擴大計劃，持續不斷精進軟硬體設備。（編輯：楊凱翔）1120217