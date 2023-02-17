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台股下挫70點失守15500關卡 週線跌106.95點

2023/2/17 13:44（2/17 14:34 更新）
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台股17日走低震盪，終場下跌70.8點，收在15479.7點，失守15500點和短期均線。（中央社檔案照片）
台股17日走低震盪，終場下跌70.8點，收在15479.7點，失守15500點和短期均線。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）美國生產者物價指數上揚，市場擔憂聯準會擴大升息。台股今天走低震盪，台積電下跌10元，跌幅近1.9%；終場台股下挫70.8點，收在15479.7點，失守15500點與10日線。台股今天也收週線，下跌106.95點。

美國1月生產者物價指數（PPI）意外強勁，年增6%、月增0.7%，引發市場對美國聯準會（Fed）擴大升息疑慮，美股4大指數16日同步下挫。

台股今天開低走跌，最低來到15418.43點，下跌132.07點，失守15500點整數關卡、10日線約15525點，短期均線均告失守，午盤電子跌幅收斂，金融穩健，大盤跌幅收斂至百點內。

終場台股加權指數收在15479.7點，下跌70.8點，跌幅0.46%，成交值新台幣2100.96億元。電子股終場下挫0.93%，金融股堅挺上漲0.72%，航運股翻黑下跌0.8%。台股今天也收週線，下跌106.95點。

主要電子權值股漲跌互見，晶圓代工龍頭台積電終場收在518元，跌10元，跌幅1.89%，市值來到13.4兆元。聯發科走堅終場收723元，漲1.69%；聯電收在50元，小跌0.2%；日月光投控收在102元，下挫1.92%。

金控股走堅，其中富邦金收在60.3元，漲1.52%；中信金收22.75元，小漲0.22%；兆豐金收33.5元，小漲0.3%；國泰金收44元，勁揚2.21%。

航運股整理，其中長榮收146元，下跌1.35%；萬海收73.3元，小跌0.54%；陽明收59.8元，小跌0.83%。航空雙雄長榮航收29.3元，跌1.35%，華航收平盤21元。

台新主流基金經理人張格靜表示，儘管美國聯邦公開市場委員會（FOMC）日前會議結論升息幅度放緩至1碼（0.25個百分點），但仍不可忽視美國聯準會打擊通膨決心，預期方向不至過於鴿派、甚至將維持偏鷹立場。

展望台股後市，張格靜指出，雖然庫存調整即將告一段落，獲利年增率將邁入谷底，但需求未明顯反轉向上，1月以來台股強漲約1500點，美股、台股財報持續出爐，庫存調整族群仍將面臨財報考驗。

從技術面來看，張格靜表示，大盤已強彈至年線位置，預期將面臨壓力，2月下旬盤勢將偏震盪。

觀察類股族群，張格靜指出可留意中國解封政策下受惠的觀光、鋼鐵、航太概念股；較不受景氣影響且有政策推動的儲能、再生能源個股；伺服器平台即將問世且基本面相對穩健的資料中心概念股；以及基本面落底、季財報有望利空出盡、且位階不高的科技股等。（編輯：楊蘭軒）1120217

#台股
#美國
#升息
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