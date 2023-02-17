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解封行情旺 王品飆漲角逐觀光股后

2023/2/17 12:39
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（中央社記者江明晏台北17日電）台灣和中國陸續解封，帶動王品1月業績亮眼表現。投顧看好王品2023年營運將維持高檔，激勵王品今天股價大漲逾8.5%，盤中來到254元的高點，與瓦城、八方雲集角逐觀光股后的寶座。

王品今天股價開高走高，盤中一度拉升至254元的波段高點，漲幅逾8.5%，股價創2015年8月以來新高。八方雲集今天小漲，早盤高點在252.5元；瓦城股價下跌，早盤高點則為259.5元。

王品1月兩岸合併營收新台幣21.7億元，較去年同期增加4.6億元，年增26.7%、月增24.69%，創王品集團新紀錄。其中，台灣事業群業績爆發，刷新單月營收14.5億元紀錄，一舉突破至16.6億元，月增14.52%、年增36.65%。大陸事業群營收也大幅回升至5.1億元，改寫5個月新高，月增75.69%、年增2.34%。

針對王品集團今年展店計畫，投顧指出，台灣展店較為樂觀，目標新增30至50家，主要集中在新品牌及平價品牌，中國目前展店以15家為初步目標，會先觀察外部環境後在下半年謹慎展店。

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此外，王品集團副董事長李森斌傳出將於3月在王品董事任期屆滿後退休。李森斌是王品創業元老之一，曾開創「鵝夫人」品牌，摘下米其林一星，自2020年出任王品集團副董事長迄今近3年，專注建立王品企業文化，並與董事長陳正輝共同帶領集團挺過疫情。

受惠解封行情，上市觀光股與上櫃觀光股不甩大盤陰霾，今天分別上漲近2.6%、1.9%；觀光股王晶華強漲6%，來到286.5元；雲品飆上漲停價93.5元，燦星旅、老爺知也飆上漲停板。（編輯：楊蘭軒）1120217

#王品
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王品
王品1月營收衝歷史新高 春節旺季助攻普發現金、中國解封利多加持 餐飲股勁揚
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