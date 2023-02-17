和潤：升息不利汽車金融 跨足太陽能盼設電力公司

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（中央社記者潘智義台北17日電）汽車金融業和潤企業董事長劉源森今天表示，除汽車金融業務之外，轉投資太陽能案場簽約100百萬瓦（MW）案場，今年預計再新簽200MW，希望將來能成立電力公司。

和潤企業發言人廖文忠表示，2022年新車分期付款市場受美國聯準會（Fed）升息影響，但中古車分期付款業務成長，整體汽車分期付款業務維持不錯的狀態，但2023年通膨、美國升息、地緣政治的確仍是大環境的不利因素。

劉源森在媒體交流會指出，投入電力市場現階段以太陽能光電為主，海洋風電成本太高，不會考慮。

和潤企業總經理林彥良認為，屋頂型太陽能光電案場找尋不易，大多已經飽和，但和泰汽車經銷商的屋頂確是一個可利用的地點，至於學校屋頂則鎖定公立學校，避免私校萬一經營不善退場，無法善後。

廖文忠解釋，和泰汽車預期今年銷售成長，和潤企業的分期付款業務可望跟著受惠，加上中古車業務可望持續成長，今年業績仍然看俏。

他說，除汽車分期貸款業務，也投入設備分期付款業務，其中包括醫師開設醫美診所的分期貸款業務。

和潤企業2022年新車分期付款業務方面，平均約每輛貸款新台幣111萬元，月付2.1萬元，中古車貸款75.9萬元，月付1.6萬元。至於商用車分期付款業務部分，由關係企業和勁負責，2022年承作約123億元。

中國的汽車金融業務由和運國際負責，有20幾個據點，2022年承作量約人民幣61.8億元，年增11%；看好中國新能源車在2022年已超過500萬台，後市可期。

和潤企業今天發布2023年度和潤企業暨子公司營運展望，今年將持續深化分期及企金業務經營，開發消費商品業務，積極衝刺綠能事業及精進ESG（環境、社會責任、公司治理）。

和潤企業指出，2022年受嚴峻疫情、市場缺車、銀行不斷升息等壓力，和潤企業2022年12月底合併總資產達2553億元，合併營收來到227億元，較前年成長26.9%，皆創下歷史新高。

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和潤企業說明，小型新車分期業務，如Toyota、Lexus於2022年市占率提升。在商用新車市場（5噸以上）分期付款需求部分，受惠於政府汰舊換新政策、國內景氣回溫及宅經濟需求快速發展下，子公司和勁企業自2021年底成立，2022年在各廠牌分期市占率顯著提升。

和潤企業今年初參與三地能源建置高雄鳳山區170MW全國最大單一儲能案場，投資規模創下自身儲能投資新紀錄；並整合和泰集團綠能資源，跨足智慧型充電服務市場，今年2月合資成立「充壩技術服務公司」，多元布局創能、充能、儲能事業，全力衝刺2023年度達200MW新目標。（編輯：張均懋）1120217