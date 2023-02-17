聯準會官員連發鷹派言論 亞股普遍挫低

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（中央社香港17日綜合外電報導）2名美國聯邦準備理事會（Fed）官員昨天暗示，鑒於美國通貨膨脹居高不下，聯準會應加強貨幣緊縮行動。這引發投資人揣測，美國央行還會積極升息，亞洲股市今天收盤應聲挫跌。

法新社報導，昨天出爐的數據顯示，美國1月躉售物價指數（WPI）漲幅稍微降溫，但仍然高於預期。這使得一種看法獲得更多支持，也就是即使聯準會持續調高借貸成本已將近1年，要打敗通貨膨脹還有許多努力空間。

其他公布過的數據另顯示，美國消費者物價指數（CPI）漲幅下降程度不如預期，且零售銷售額勁揚；新增就業人口遠超越預期，而申請失業給付人數也不高。

1月股市買氣熱絡，因為投資人看好聯準會很快將能夠暫停升息循環，甚至在今年底降息。但如今他們意識到，聯準會若要讓美國通膨率降到2%的目標，有必要繼續升息。但進一步緊縮的貨幣政策環境，再度引發交易商擔憂美國經濟將落入衰退。

聖路易聯邦準備銀行（St Louis Fed）總裁布勒德（James Bullard）昨天警告說：「與通膨的抗戰將是一條長路，我們今年期間很可能必須繼續展現打擊通膨的決心。」他還表示，不排斥3月會議升息幅度倍增至50個基點（2碼）。

克里夫蘭聯邦準備銀行（Cleveland Fed）總裁麥斯特（Loretta Mester）昨天也呼應道：「當經濟有需要，我們可以更快速行動，可以在任何一次會議有更大動作。這將取決於經濟情況如何發展。」她並表示，上次會議有充分理由升息2碼，且沒有任何跡象顯示現在宜暫停升息。

美國股市三大指數昨天收盤應聲攜手挫跌逾1%，亞股今天承接賣壓。東京股市收盤下跌0.7%，香港股市收挫1.3%，上海股市收低0.8%，雪梨、首爾、台北、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市全數收黑。

不過，新加坡股市逆勢收高。雅加達股市收在平盤。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1120217