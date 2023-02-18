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首頁 / 產經

看好遊戲元宇宙潛力 電信業將開賣索尼VR新裝置

2023/2/18 13:51
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（中央社記者吳家豪台北18日電）看準遊戲玩家人口成長，以及元宇宙、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等沉浸式體驗發展潛力，電信業者台灣大哥大今天宣布將於2月22日起全台電信獨賣索尼（Sony）PlayStation VR2頭戴裝置。

台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔透過新聞稿表示，旗下一站式全方位解決方案品牌「OP響樂生活」串聯網路、內容、設備與服務，解決用戶面對3C不知如何選擇的痛點。

林東閔說，繼首波打造「OP影音劇院套裝」後，去年12月再推出新方案「OP遊戲玩家套裝」，陸續為用戶帶來Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機、PS5遊戲主機，以及即將在全台電信獨賣的PS VR2虛擬實境頭戴裝置，可結合台灣大影音和雲端遊戲內容。

PS VR2提供4K HDR、110度視野，眼動追蹤功能可偵測眼睛的動作，讓玩家能以逼真的全新方式進行更直觀的互動。

台灣大1月行動服務營收年增率達3.5%，連2個月寫下2021年3月轉正以來新高，除了台灣大代理「英雄聯盟」遊戲於1月初上線，漫遊收入持續復甦，加上固網服務營收增溫，電信服務營收也創3年半來新高。（編輯：楊凱翔）1120218

#林東閔
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#台灣大哥大
林東閔
台灣大推雲端遊戲掌機 拓展遊戲市場
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