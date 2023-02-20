產業出走中國 台物流業海防保稅倉規模勝深圳

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鴻泰國際物流有限公司河內分公司總經理朱桂良（中）表示，公司最大的海外發貨中心已由越南海防取代中國深圳，未來將跟隨客戶腳步，布局泰國與印尼。中央社記者陳家倫河內攝 112年2月20日

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）供應鏈近年自中國外移趨勢明顯，亦考驗物流業的超前部署，越南因地利坐收紅利。一家台灣物流業最大的海外倉已由越南海防取代原本的中國深圳，在客戶要求分散風險下，將繼續布局泰國與印尼。

2018年美中貿易戰開打，許多在中國的電子廠被客戶要求新設與擴大其他海外基地與產能，隨後中國又為了防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情鎖國3年，兩大利空夾擊，加速企業將產能移出中國。

越南因低廉的勞動力及地理位置靠近中國，成為許多企業繼中國之後的下一站。總部位於台灣的鴻泰國際物流有限公司也跟著客戶的腳步先後於2018年、2021年在越南胡志明市、河內市設立分公司。

鴻泰國際物流河內分公司總經理朱桂良向中央社表示，自2021年1月在河內設立分公司，有別一般新站點都要兩年才能損益兩平，鴻泰河內很快便出現獲利，顯見越南市場的爆發力。

鴻泰國際物流包含台灣在全球共有20個據點，其中海外有17個點，包括中國、越南、美國、加拿大、巴拿馬、澳洲等。河內分公司主要客戶包括越南北部地區的台灣電子廠及越南本土企業客戶，承攬運輸的貨物價值每年達新台幣數十億元。

過去3年中國屢次封城導致運輸出現困難，不少企業見狀開始將做好的產品運往外國存放。朱桂良指出，在這種情況下，位於海防市的保稅倉一躍而上取代深圳，成了最大的海外發貨中心。

中國一方獨霸的世界工廠地位不復以往，坊間不少討論都在問：「誰是下一個中國？」朱桂良認為，有了幾次經驗後，企業都知道要分散風險，與其討論誰是下一個中國，更要注重的是供應鏈移出中國後的再次分工。

他觀察，越南、印尼、泰國、印度甚至柬埔寨都是近年來的投資熱點，但各國的經營環境與優勢不同，例如越南主要生產的電子用品以基礎家電、手機為主，但商用型與高階電子產品偏好在泰國與印尼生產。

近來，許多電動車產業開始前進泰國與印尼，物流業者也跟著布局。朱桂良表示，鴻泰國際物流預定今年第3季前進泰國布局。至於客戶前往泰國主要著眼於當地行政作業透明，以及擁有較佳的技術勞工。

朱桂良強調，由於客戶分散市場和風險，物流業所承攬的貨物單價愈來愈高，競爭更激烈，舉凡市場布局、運輸流程、保稅倉全天候安全監控、客戶服務必須更精進，才能加速作業效率，接下來就是考驗物流業是否更早洞察市場變化而布局，提供更完整的一條龍服務的時代。（編輯：韋樞）1120220